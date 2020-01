Fabrice Lucchini ralentit la cadence dans «Un homme pressé» à voir sur Canal+

Canal+ proposera de voir le film «Un homme pressé» le mercredi 29 janvier à 22h40.

Sorti en 2018 sur les écrans, le long-métrage d’Hervé Mimran est librement inspiré du roman «J’étais un homme pressé» de Christian Streiff qui raconte l’histoire vraie d’un capitaine d’industrie un jour terrassé par un AVC. Le livre est le récit de son combat pendant trois ans pour apprivoiser les sequelles occasionnées au niveau cognitif.

Le film «Un homme pressé» suit ainsi un grand patron toujours tellement pris dans le flot de ses obligations qu’il n’avait jusque-là jamais pris le temps de penser à sa vie. Son arrêt forcé l’oblige pour la première fois à réfléchir à son existence et prendre conscience des moments importants qu’il a ratés. «Je voulais davantage parler de la fragilité de la vie, de l’être humain, qu’on soit puissant ou misérable. Être un jour au sommet et le lendemain, plus rien. Ça m’a toujours fasciné» explique le réalisateur.

Pour interpréter cet homme qui perd tout du jour au lendemain dont une partie de sa mémoire et de ses capacités de langage, Hervé Mimran a choisi un amoureux des mots, Fabrice Lucchini, qui se montre moins exubérant qu’à l’accoutumée.

L’acteur prouve une nouvelle fois l’étendue de son talent en déclamant des phrases sans queue ni tête avec aplomb. Face à lui, Leïla Bekhti, dans la peau de son orthophoniste pleine d’empathie, apporte de la fraîcheur à ce film tendre sur la reconstruction et qui met en avant la nécessité impérieuse de prendre du temps pour soi.