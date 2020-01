Une saison 2 pour «Mortel», MacGruber déclinée en série, Negan dans «The Boys»… les 3 infos TV à retenir

Netflix prolonge «Mortel», le sketch MacGruber devient une série, Jeffrey Dean Morgan bientôt dans «The Boys», voici les 3 infos TV à retenir.

Création française mis en ligne en novembre dernier, «Mortel» a réussi à séduire les abonnés de Netflix avec son ambiance fantastico-mystique où un trio de jeunes gens fait un pacte avec un diable aux yeux rouges pour résoudre le mystère entourant la disparition du frère du héros, Sofiane. La plateforme de streaming a donc décidé de commander une deuxième saison. Une bonne nouvelle partagée sur le compte Twitter du géant américain.

Aucune date précise n’a été dévoilée, mais cette saison 2 ne devrait probablement pas voir le jour avant 2021. A noter que le premier chapitre comptait six épisodes au total.

Jeffrey Dean Morgan sait comment attiser la curiosité de ses fans. L’interprète de Negan dans la série «The Walking Dead» a exprimé son impatience de découvrir la deuxième saison de «The Boys» sur Amazon Prime Video, une série créée et pilotée par Eric Kripke, avec lequel il a travaillé sur «Supernatural». Le comédien en a profité pour préciser qu’il ne serait pas contre l’obtention d’un rôle dans la série à l’avenir.

Un message auquel Eric Kripke n’est pas resté insensible, affirmant que Jeffrey Dean Morgan était le bienvenu dans le casting de la saison 3, si son emploi du temps le lui permettait. «Je te propose un marché. Saison 3. Je vais l’écrire, et si tu es dispo, tu viens tourner», précise le showrunner de «The Boys». Ce à quoi l’acteur a répondu : «Dans la seconde !».

Thanks @JDMorgan for spreading #TheBoys gospel! I'll make you a deal. Season 3. I'll write it, and if you're avail, come shoot it! Thanks for all the love, brother. #SPNReunion#TheBoystv @TheBoysTV @PrimeVideo #SPNFamily https://t.co/tI6A8UFPyV

— Eric Kripke (@therealKripke) January 16, 2020