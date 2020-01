Eminem, rappeur le plus rapide du monde : 229 mots en 30 secondes

Il a battu son propre record. Sur le morceau «Godzilla», présent sur l'album «Music to be murdered by», sorti vendredi 17 janvier, Eminem a posé le rap le plus rapide de tous les temps, avec 229 mots prononcés en seulement 30 secondes.

Une performance réalisée sur le troisième couplet, où Eminem enchaîne ainsi 339 syllabes, soit 11,3 par seconde.

Sur ce morceau, il est accompagné au refrain de Juice WRLD, décédé en décembre dernier à l'âge de 21 ans, vraisemblablement d'une overdose.

Eminem était déja détenteur des deux précédents records, puisqu'il avait rappé 9,6 syllabes par seconde sur Rap God en 2013 et 10,3 syllabes par seconde sur Majesty en 2018, en duo avec Nicki Minaj.

A 47 ans, le rappeur prouve ainsi qu'il n'a rien perdu de sa technique, malgré les critiques mitigées qui avaient accompagné les sorties de ses derniers albums.