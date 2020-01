Le lancement de Disney+ avancée d'une semaine en Europe (et donc en France)

La plateforme de streaming Disney+ sera disponible en France dès le 24 mars, soit une semaine avant la date prévue.

Elle sera lancée simultanément en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou encore en Italie au prix de 6,99€ par mois, ou 69,99€ par an, rapporte le site américain Deadline. En France, les téléspectateurs pourront accéder à l’offre via la box de leurs opérateurs internet en souscrivant à une offre myCANAL. Disney n’a donné aucune explication précise à propos de ce changement de date, mais a toutefois marqué le coup avec la publication d’un tweet humoristique mettant en scène bébé Yoda.

Quelqu'un, quelque part a eu le bras long (ou a appuyé sur un bouton ) : Disney+ sera lancé plus tôt que prévu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible dès le 24 mars. Restez informés sur https://t.co/uBnZkbxcjn #DisneyPlus pic.twitter.com/04jcsVDksO — Disney (@DisneyFR) January 21, 2020

«Nous serons les premiers à proposer Disney+ dans nos offres tout en étant l'interlocuteur unique des opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc.) qui souhaitent distribuer ce nouveau service de SVoD en France. Par ailleurs, la chaîne Canal+ continuera de diffuser en première exclusivité en France l'ensemble des films de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox, dont les prochains Star Wars, Avengers ou Avatar. Enfin, le groupe obtient la distribution exclusive des chaînes Disney en France (Disney Channel, Disney Junior) et continuera à proposer les chaînes National Geographic, Voyage et Fox Play», expliquait Maxime Saada sur le site Les Echos en décembre.

A noter qu’une application Disney+ sera également téléchargeable pour les mobiles.