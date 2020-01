Série «Le Seigneur des Anneaux» : une date anniversaire pour le lancement sur Amazon Prime Video ?

A la traîne par rapport à ses concurrents directs, la plateforme Amazon Prime compte sur sa série «Le Seigneur des Anneaux» pour elle aussi posséder son oeuvre culte, celle qui va scotcher devant leurs écrans une foule de spectateurs.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle pourrait caler le lancement de la série sur le vingtième anniversaire de la sortie du premier film de Peter Jackson adaptant l'oeuvre phare de J.R.R.Tolkien, «La Communauté de l'Anneau», sorti sur les écrans le 10 décembre 2001. La trilogie du réalisateur néozélandais avait connu un succès international incroyable, avec pas moins de 17 oscars récoltés et près de 3 milliards de dollars de recettes au box-office sur l'ensemble des trois films, et une communauté de fans, lecteurs ou non de l'oeuvre de Tolkien, qui est restée très active.

Cela permettrait à la firme de Jeff Bezos d'offrir une véritable continuité entre les deux oeuvres, sachant que le tournage, qui commence en février, se déroule lui aussi en Nouvelle-Zélande. De plus, le scénario de cette série, avec deux saisons confirmées et cinq prévues, se déroule en Terre du Milieu, mais bien avant les événéments décrits dans Le Seigneur des Anneaux. Il apparaîtrait alors presque officiellement comme un préquel à la trilogie à succès, avec sans doute le récit de la création des fameux anneaux de pouvoirs par Sauron, le méchant ultime de la trilogie, déjà actif plus de 3.000 ans avant les exploits de Frodon et Gandalf.

Une sortie mi-décembre 2021 -oh le beau cadeau pour Noël !- serait aussi un bon moyen pour Amazon Prime d'éviter la concurrence frontale avec deux autres poids lourds du genre Héroic Fantasy. La saison 2 de la série The Witcher, sur Netflix, sera déjà passée (courant 2021), et House of Dragons, le préquel de Game of Thrones, n'arrivera sur HBO qu'en 2022.