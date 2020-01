Une saison 6 pour «Better Call Saul», pas de saison 2 pour «Marianne», la saison 3 de «Sex Education» : les 3 infos TV à retenir

«Better Call Saul» se conclura avec la saison 6, «Marianne» s’arrête sur Netflix, «Sex Education» devrait avoir une saison 3, voici les 3 infos TV à retenir.

Une ultime saison 6 pour «Better Call Saul»

L’histoire de la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman arrivera à son terme à l’issue de la saison 6 de «Better Call Saul», annoncé la chaîne américaine AMC. Cet ultime chapitre du spin-off de «Breaking Bad» comptera 13 épisodes (au lieu de 10 habituellement), pour une diffusion prévue dans le courant de l’année 2021. L’annonce du renouvellement de la série créée par Vince Gilligan et Peter Gould intervient quelques semaines avant la saison 5 qui sera lancée le 23 février aux États-Unis, et dès le lendemain en France sur Netflix.

«Dès le premier jour de ‘Better Call Saul’, mon rêve était de raconter l'histoire complète de notre héros compliqué et compromis, Jimmy McGill. AMC et Sony ont réalisé ce rêve», a souligné Peter Gould dans un communiqué. «Nous sont très reconnaissants envers les fans et les critiques qui ont rendu ce voyage possible. Le mois prochain, nous commencerons à travailler sur la sixième et dernière saison - nous allons faire de notre mieux pour rester dans les mêmes standards», poursuit-il.

A noter que la saison 5 verra deux personnages de «Breaking Bad» faire leur retour à l’écran, l’agent de la DEA Hank Schrader, incarné par Dean Morris, et son collègue Steven Gomez, joué par l’acteur Steven Michael Quezada.

«Sex Education» aura-t-elle une saison 3 ?

Les fans de «Sex Education», dont la saison 2 vient d’être mis en ligne sur Netflix, peuvent être rassurer. Selon le site américain Spoiler TV, un troisième chapitre aurait déjà été commandée par la plateforme de streaming dans la plus grande discrétion. Une information basée sur les rapports de production, mais qui n’a toujours pas été officiellement annoncée par Netflix.

Dans un entretien accordé au site Premiere fin 2019, la créatrice Laurie Nunn avait laissé planer le doute sur l’éventualité d’une saison 3 pour la série à succès. «On ne sait pas encore si on sera renouvelé. On ne le saura que dans le courant du mois de janvier 2020 au plus tôt. (…) L'écriture a déjà commencé, mais si ça se trouve, on écrit pour rien... Dans le pire des cas, ça fera une bonne fan fiction (rires) Je la posterai sur le Net !», s’était-elle amusée.

Netflix ne donnera pas de saison 2 à «Marianne»

Les compliments de Stephen King n’auront pas suffi pour sauver la série. Belle surprise de l’automne 2019, «Marianne» n’a pas été renouvelée pour une saison 2 par Netflix. Une annonce officialisée par le créateur de la fiction, Samuel Bodin, via son compte Instagram.

«Il n’y aura pas de deuxième saison de MARIANNE. Nous sommes désolés et tristes de cela. Mais nous vous retrouverons pour de nouvelles histoires…», précise Samuel Bodin dans son message. Surprenante, déconcertante parfois, souvent critiquée pour le jeu de ses acteurs, cette série d’horreur française avait toutefois réussi à développer un scénario original et ambitieux qui laissait entrevoir un vrai potentiel. Dommage.