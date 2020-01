La série britannique «Scott & Bailey» débarque sur Polar+

Pilotée par Sally Wainwright, à qui on doit l’excellent «Happy Valley», la série policière «Scott & Bailey» voient les comédienne Lesley Sharp et Suranne Jones incarner deux inspectrices aux personnalités diamétralement opposées.

Ces deux policières travaillent pour le service (fictif) des Incidents majeurs de la police métropolitaine de Manchester dont la mission est d’enquêter sur les cas d’homicides difficiles. Rachel Bailey est une trentenaire au caractère impulsif qui vit une relation avec un homme marié, l’avocat Nick Savage. De 15 ans son aînée, Janet Scott, mère de deux filles, est réputée comme une enquêtrice chevronnée faisant preuve d’un professionnalisme à toute épreuve.

Mais sa vie personnelle est loin d’être sans accrocs, notamment en raison des relations tendues qu’elle entretient avec son mari. Malgré leur différence de caractère, les deux femmes se soutiennent pour résoudre les affaires dont elles ont la charge, tout en jonglant avec les aléas de leur vie personnelle, rythmée par ses hauts et ses bas.

Avec «Scott & Bailey», qui a connu 5 saisons au total (diffusée entre 2011 et 2017 outre-Manche), Sally Wainwright signe une série policière mêlant habilement enquête policière captivante et difficultés du quotidien. Les deux héroïnes sont attachantes, et bénéficient de la bonne alchimie à l’écran entre ses interprètes, Lesley Sharp (Hercule Poirot, Afterlife) et Suranne Jones (Unforgiven, Gentleman Jack). Amelia Bullmore, Nicholas Greev, Danny Miller ou encore Pippa Haywood complètent le casting.

Scott & Bailey, à partir du 25 janvier à 20h50 sur Polar+ (et sur myCANAL)