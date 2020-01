«Munch» saison 3 : Isabelle Nanty accueille Marilou Berry

Marquée notamment par l'arrivée de Marilou Berry au casting, la troisième saison de la série judiciaire «Munch» débutera le jeudi 30 janvier prochain à 21h05 sur TF1.

Avocate aux méthodes hors-normes, l’inénarrable Maître Munchovski reprend du service dans des épisodes qui, entre humour et émotion, s’annoncent mouvementés. Isabelle Nanty se glisse donc de nouveau dans la robe et retrouve les membres de son équipe. Dans le premier épisode inédit, ils vont ensemble tenter de découvrir qui a voulu tuer Bellanger. Dans le même temps une jeune avocate fera tout pour se faire engager dans le cabinet.

«Hubert (Lucien Jean-Baptiste) est mal en point, sa rééducation s’annonce longue et Munch doit réagir rapidement, commente l’actrice-star du show (…)Dans un premier temps, elle essaie de faire front avec Aurélien (Tom Villa), Gaspard (Aurélien Wiik), et Clarisse (Paloma Coquant), qui s’apprête à passer le concours du barreau et à devenir maman... Pourtant, les dossiers s’accumulent et s’il ne veut périr, le cabinet Bellanger - Munchovski doit s’agrandir. Au grand dam d’Aurélien, qui comptait prendre du galon et voyait déjà son nom en lettres d’or sur la plaque d’entrée du cabinet, Munch décide d’engager un nouveau collaborateur pour pallier l’absence temporaire d’Hubert. Et elle n’est pas au bout de ses surprises…».

L’une des surprises est l’arrivée de maître Blanche Braque, incarnée par Marilou Berry qu’Isabelle Nanty avait déjà croisée sur le tournage du film «Les Reines du Ring». «J’ai été informée de son arrivée dans l’aventure Munch peu avant le tournage et cette nouvelle m’a ravie car je l’apprécie tant sur le plan professionnel que personnel (...) Elle sait donner à chacun de ses rôles une vraie profondeur».

Pour sa première série télévisée Marilou Berry, qui figure aussi au casting du projet d’adaptation française de «This is us», incarne «un personnage haut en couleur, aussi enthousiaste qu’impulsif, à la recherche de ses origines»…

Habituée des guests «Munch», qui a reçu notamment par le passé Tal, JoeyStarr ou encore Florent Manaudou, accueillera au cours des nouveaux épisodes Elisa Tovati, Benoît Michel et Pascal Légitimus. 5,1 millions de téléspectateurs avaient été fidèles à la saison 2.