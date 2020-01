«Kidding» saison 2, Canneseries 2021, «Thalassa» de retour... Les 3 infos TV

«Kidding» saison 2 le 10 février en France, Canneseries 2021 annonce déjà ses dates, «Thalassa» de retour mais sans présentateur... Les 3 infos TV à retenir.

«Kidding» saison 2 le 10 février en France

La saison 2 de «Kidding», géniale série douce-amère de Showtime signée Dave Holstein et Michel Gondry (qui a cette saison réalisé lui-même les épisodes 5 et 6) sera diffusée à partir du 10 février sur Canal+Séries, les lundis à 21h à raison de deux épisodes par soirée et disponible sur myCanal. Jim Carrey retrouve le rôle de gentil présentateur télé vedette d'une émission pour enfants. Après avoir eu bien du mal à se remettre d'un terrible drame qui a fait volé en éclat sa famille dans la saison 1, il doit maintenant surmonter en plus l'annulation de son programme. Alors que sa dépression se fait de plus en plus profonde, il souhaite garder coûte que coûte un lien avec ses fans et lance une gamme de poupées à son effigie qui ne va pas plaire à tout le monde...

Canneséries annonce ses dates

Canneseries a pris de l'avance en annonçant d'ores et déjà que sa quatrième édition se tiendrait du vendredi 9 au mercredi 14 avril 2021. Quant à la saison 3, dont la sélection sera dévoilée le 26 février, le rendez-vous est pris du 27 mars au 1er avril 2020 avec pour prestigieux parrain le scénariste, producteur et réalisateur américain Darren Star («Beverly Hills», «Sex and the City»...).

«Thalassa» de retour mais sans présentateur

Disparue de la grille de France 3 depuis mai 2019, «Thalassa» va revenir à l'antenne le 9 février avec deux numéros diffusés chaque dimanche à partir de 15h15. La chaîne a décidé de relancer l'émission dans une nouvelle formule, sans présentateur. Pour mémoire, George Pernoud, qui a créé Thalassa en 1975 avant de quitter l'émission en juin 2017, avait été remplacé l'année suivante par Fanny Agostini, avec une diffusion une fois par mois. Neuf mois plus tard, c'est donc désormais un tout image hebdomadaire qui attend les téléspectateurs avec au programme des portraits «de femmes et d’hommes qui s’engagent pour préserver ce lien si précieux qu’ils entretiennent avec la mer».