Le film à voir : «22 Miles» sur Canal+

Mark Wahlberg met ses muscles au service de « 22 Miles », un film d’action réalisé par Peter Berg dans lequel le comédien incarne un agent de la CIA chargé d’exfiltrer un témoin gênant.

L’histoire suit James Silva, un lieutenant de la CIA envoyé en Asie avec son équipe d’assaut pour une mission particulièrement périlleuse. Un officier de la police locale détient des informations mettant en cause son propre gouvernement. Sa vie est menacée chaque seconde passée sur place. James Silva et ses hommes doivent réussir à l’exfiltrer par avion. Pour cela, ils doivent parcourir les 22 miles (plus de 35 kilomètres) qui séparent l’Ambassade américaine de l’aérodrome où un avion attend pour décoller. Un parcours semé d’embûches durant lequel James et ses équipiers vont être traqués par une armée d’assassins qui ne reculeront devant rien pour neutraliser celui qu’ils considèrent comme un traître.

Après «Traque à Boston», Mark Walhberg retrouve le réalisateur Peter Berg dans ce film d’action pur où les scènes de combats rapprochées et les fusillades ne manquent pas. Les fans de la série «The Walking Dead» auront le plaisir de retrouver Lauren Cohan au générique. Le formidable John Malkovitch participe également à la fête, tout comme l’ancienne championne de MMA, Ronda Rousey.

22 Miles, le 1er février à 21h sur Canal+ (et sur myCANAL)