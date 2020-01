Le film à voir : «3 Billboards, les panneaux de la vengeance» sur Ciné+Premier

Troisième long métrage du réalisateur britannique Martin Mc Donagh, «3 Billboards, les panneaux de la vengeance» voit Frances McDormand incarner une mère de famille prête à tout pour identifier l’assassin de sa fille.

L’histoire se déroule dans une petite ville du Midwest. C’est là que vit Mildred Hayes, une femme dont la fille a été violée et froidement assassinée. Elle enrage de constater que l’enquête piétine depuis des mois. Et que les forces de l’ordre ne semblent pas pressées de retrouver le meurtrier. Incapable de rester sans agir, ulcérée par l’incompétence et la bêtise des policiers, elle prend la décision de louer trois immenses panneaux publicitaires à l’entrée de la ville, sur lesquelles elle fait imprimer un message en trois parties : «Violée pendant qu’elle agonisait il y a plusieurs mois - Toujours pas la moindre arrestation - Pourquoi, shérif Willoughby ?». Une provocation qui va rapidement être à l’origine de plusieurs troubles.

Multi-récompensé après sa sortie en salles en 2017 (Oscar de la meilleure actrice et du meilleur second rôle ; quatre Golden Globes et 5 BAFTA), «3 Billboards, les panneaux de la vengeance» n’est pas sans rappeler l’ambiance qui règne dans les films des frères Cohen. Frances McDormand dégage une force inouïe dans le rôle principal, celui d’une mère désespérée qui demande que justice soit faite. Elle est accompagnée à l’écran par Woodie Harrelson, qui incarne le shérif Willoughby avec conviction, et beaucoup de finesse.

Les fans de «Game of Thrones» reconnaîtront également Peter Dinklage dans un rôle secondaire. Sam Rockwell, John Hawkes, Caleb Landry Jones ou encore Samantha Weaving complètent le casting.

«3 Billboards, les panneaux de la vengeance», le 30 janvier à 20h50 sur Ciné+Premier (et sur myCANAL)