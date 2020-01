«The Witcher» : Netflix développe un film d’animation

Alors que l’adaptation en série de «The Witcher» cartonne sur Netflix, la plateforme prévoit, en parallèle d’une saison 2 dont le tournage débutera en février, de produire un film d’animation.

«Les rumeurs disent vrai, une nouvelle histoire du Sorceleur est en route ! Cet anime, intitulé ‘The Witcher : Nightmare of the Wolf’, verra une nouvelle menace peser sur le Continent. Derrière le projet, on trouve l'équipe de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo, et le Studio Mir, à qui l'on doit doit Legend of Korra» a posté la plateforme sur Twitter.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

