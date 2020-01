L’ultime saison de «The Big Bang Theory» sur NRJ12 (SPOILERS)

La 12e saison et dernière saison de «The Big Bang Theory» arrive en clair sur NRJ12 à partir du 1er février à 21h05. Un ultime chapitre composé de 24 épisodes riche en surprises et en émotion.

Les téléspectateurs retrouvent leur bande de geeks préférée pour de nouvelles aventures. Après un voyage de noces à New York, Sheldon et Amy se lance dans un projet de recherche scientifique. De son côté, Raj est bien décidé à mettre fin à son célibat. Mais la solution envisagée risque d’en surprendre plus d’un. Le couple formé par Leonard et Penny discute de leur envie d’avoir des enfants, ou non.

Lancée en 2007 sur la chaîne américaine CBS, «The Big Bang Theory» s’est imposée au fil des années comme une des sitcoms les plus regardées du petit écran outre-Atlantique. La série a été récompensée par 10 Emmy Awards – équivalent des Oscar pour la télévision – et a longtemps enchaîné les records d’audience, avec des pics pouvant atteindre les 20 millions de téléspectateurs en moyenne (chiffre atteint avec la saison 9). Ses interprètes, notamment Jim Parsons, Johnny Galiecky et Kaley Cuoco, sont devenus des stars incontournables aux États-Unis grâce au succès de «The Big Bang Theory».

C’est pourtant ce premier, et sa décision de ne pas poursuivre l’aventure, qui a précipité la fin de la sitcom. L’acteur n’a pas donné de raison particulière pour expliquer sa soudaine envie d’arrêter la série, si ce n’est le fait d’avoir atteint un certain âge (il est âgé de 46 ans), de ne plus avoir la même perspective sur la vie, et de penser autrement, comme il l’a expliqué au site américain The Hollywood Reporter. «Je crois que c'est devenu plus difficile pour moi d'incarner Sheldon. Je ne sais pas très bien pourquoi», précise-t-il.

Les téléspectateurs embarquent pour 24 épisodes plein d’humour, mais aussi truffés de moments particulièrement émouvants. La perspective de dire adieu à ces personnages aidant probablement à exacerber certains instants. A noter la présence de Sarah Michelle Gellar lors d’un cameo inoubliable dans lequel elle joue son propre rôle.