Star Wars : Disney aurait mis la production de la série consacrée à Obi-Wan Kenobi en pause

Disney aurait suspendu, pour une durée indéterminée, le projet de série Star Wars centrée sur Obi-Wan Kenobi et destinée à sa plateforme Disney+, avec Ewan McGregor en tête d’affiche.

La pré-production serait à l’arrêt, car la présidente de Lucasfilm ne serait pas satisfaite du scénario qui présenterait de trop fortes similitudes avec une autre série Star Wars de Disney+, «The Mandalorian».

Hossein Amini («Drive»), chargé de l’écriture, devrait être remplacé et le script retravaillé. Selon le site Collider, le scénario pourrait donc ne pas être prêts pour cet été, date où le tournage devait démarrer.

La star du show, Ewan McGregor, a cependant voulu rassurer les fans. «Je pense qu'on tournera en début d'année prochaine au lieu de cet été» a-t-il déclaré au micro de Variety. «Je trouve que les scripts sont géniaux. Ils ont vraiment belle allure. Ils veulent les rendre meilleurs. Je pense qu'on garde la même date de diffusion pour la série. Tout va bien. (...) Ce n'est pas aussi dramatique que ça pourrait le laisser penser».

