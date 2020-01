«Friends» : une photo inédite du tournage du dernier épisode dévoilée

Courteney Cox a fait plaisir aux fans de «Friends». L'interprète de Monica dans la série culte a dévoilé une photo inédite des coulisses de la fiction.

Et la date à laquelle la scène a été capturée n'est pas anodine. Il s'agit d'un cliché des six acteurs (Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer et Matt LeBlanc) autour d'un repas, pris le 23 janvier 2004, avant le tournage de l'épisode «The last one» («Celui où ils disent au revoir», en français), soit le dernier épisode de la dernière saison de la série à succès.

«La Cène avant de tourner The Last One le 23 janvier 2004», a écrit Courteney Cox pour accompagner la photo sur son compte Instagram.

Seize ans plus tard, l'actrice de Scream a révélé ce moment probablement fort en émotion partagé par la bande d'amis avant qu'une page importante de leur carrière se tourne. La série Friends a donné lieu à dix saisons et a été diffusée pendant dix ans entre 1994 et 2004.