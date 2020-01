Game of Thrones : George R.R. Martin promet une fin différente à celle de la série

Dans un entretien accordé au journal allemand Die Welt, George R.R. Martin a laissé entendre que la fin de sa saga littéraire «A Song of Ice and Fire» serait différente de celle de «Game of Thrones».

Le célèbre écrivain, qui n’a toujours pas terminé la rédaction de ses romans – que la série a dépassé après la saison 5 – a expliqué que «les gens connaissent une fin, mais pas la fin» de l’histoire de Westeros. Une bonne nouvelle pour les fans de «Game of Thrones» qui avaient été ulcérés par la conclusion de la série diffusée sur la chaîne américaine HBO, et dont une partie avaient demandé via une pétition sur Internet (qui compte à ce jour plus de 1,8 million de signatures, ndlr) à ce que l’ultime saison 8 soit réécrite par d’autres auteurs que David Benioff et Dan D.B. Weiss.

George R.R. Martin révèle également avoir proposé, d’un commun accord avec les deux showrunners, que la fin de «Game of Thrones» se déroule au cinéma. Avec la réalisation de trois films. Ce que HBO aurait refusé de faire. «Nous avons en fait considéré l'option film. David Benioff et D.B Weiss voulaient terminer la saga avec trois grands films après la saison 7. Mais HBO ne voulait pas cela. Les dirigeants ont dit : ‘Nous produisons des émissions de télévision. Nous ne sommes pas dans le cinéma. Et si HBO fait un film, comme le film Deadwood, ce sera pour le montrer à la télévision, pas sur grand écran’», précise l’auteur.

George R.R. Martin doit encore terminer la rédaction des deux derniers tomes de sa saga littéraire – «The Winds of Winter» et «A Dream of Spring» - dont le premier volume a été publié en 1996. A noter que George R.R. Martin continue de travailler avec HBO puisqu’il travaille à l’écriture de «House of Dragons», le spin-off de «Game of Thrones» consacré à la famille Targaryen.