«Le Nuage» : une série de fiction audio avec un casting de cinéma

Emmanuelle Devos («Sur mes lèvres») et Damien Bonnard («Les Misérables») prêtent leurs voix aux personnages de la série «Le Nuage» qui sera mise en ligne le 30 janvier en écoute exclusive sur Spotify.

Réalisée par Aurore Meyer-Mahieu (directrice artistique et réalisatrice sonore chez Nouvelles Ecoutes) et composée de 5 épisodes de 20 minutes, «Le Nuage» est une série d’anticipation qui confronte la France à la plus grosse catastrophe nucléaire de son Histoire.

Le 25 août 2020, l'accident se déclare dans l’une des plus vieilles centrales françaises, le Douvrey, près de Lyon. Julia Roch-Rivière, directrice de l'établissement, va tout tenter pour protéger la population du nuage radioactif. «Mais sur sa route, se dresse plus puissant qu’elle...». Chaque épisode de ce thriller plein de rebondissements fait le récit d’une journée avant, pendant et après l'accident.

Hasard du calendrier explique la production, «Le Nuage» a été écrit avant que ne sorte la série «Chernobyl» (HBO) qui a en 2019 remis le sujet des dangers du nucléaire sur le devant de la scène. Le scénario est signé Zoé Gabillet, Natalia Gallois et Fleur Gorre. Les trois femmes, qui ont procédé à important travail de documentation, avaient en tête de répondre de la manière la plus réaliste possible à une question très simple : que se passerait-il en cas d’accident nucléaire en France ?

«J’ai trouvé cela très bien écrit et d’un point de vue militant j’ai trouvé cela important» a confié Emmanuelle Devos qui prête sa voix à la directrice de la centrale. «Je trouvais cela bien de parler d’éventuelles catastrophes qui pourraient arriver si on ne se débarrasse pas de cette énergie» a poursuivi l'actrice qui faisait-là sa première expérience en matière de fiction audio.

«Il y a un vrai travail de déchiffrage du texte. Je l’ai beaucoup lu» explique-t-elle. « Au départ j’avais du mal avec le phrasé, mais cela m’a beaucoup plu, beaucoup apporté. Le pouvoir de la voix est étonnant» s’enthousiasme celle qui confie être accro aux podcasts, «en tant qu’acteur c’est un plaisir immense que de pouvoir enrichir cette puissance évocatrice».

Pour Damien Bonnard, qui interprète un journaliste TV, c’est le phrasé très particulier de la profession qui aura été dit-il «le plus dur» à jouer, le format offrant par ailleurs une formidable «liberté» aux acteurs. Sensibilisé très tôt par ses parents aux dangers du nucléaire, et grand amateur de projets singuliers, Damien Bonnard explique avoir tout de suite accepté le rôle séduit, aussi, par le genre, celui de l’anticipation. Grand fan de fictions radiophoniques des années 1940/50/60 qui ont pour lui «la même force que la littérature», le podcast de fiction donne à l'auditeur un pouvoir d'importance : celui «de pouvoir se créer ses propres images».

Immersion sonore

Particulièrement soigné, le sound design est signé Nicolas Becker, qui a travaillé notamment sur les films «Gravity», «Premier contact» ou encore «Le chant du loup».

Pour encore plus «d’authenticité», les scènes ont toutes été enregistrées deux fois, en studio, et en extérieur. Pour des sons réalistes de centrale, les équipes se sont ainsi rendues dans un hôpital psychiatrique désaffecté, pour y tourner des séquences mais aussi capter bruits de pas, alarmes…

Une accumulation de petits détails qui participent à la sensation de réel. La production recommande d'ailleurs vivement l’écoute de la série au casque audio (plutôt que via des enceintes) pour une immersion totale.

Un produit tête de gondole

«Le Nuage» est le deuxième podcast de fiction française diffusé en exclusivité sur Spotify après «L'employé», avec les voix de Raphaël Personnaz, Thibault de Montalembert, Alix Poisson, et Virginie Ledoyen. Il s’inscrit dans la volonté de la plateforme de convertir «le maximum d’utilisateurs sur le podcast en général» confie Antoine Monin, le directeur des artistes et labels chez Spotify France.

«On va aller dans tous les genres, l’information, la culture... et la fiction, qui est importante parce que c’est un format qui est moins traité dans les médias traditionnels. (...) On ne se fixe cependant pas d'objectifs en termes de nombre de productions. On a mis un an à développer 'Le Nuage'. Ce qui compte avant tout c'est que le programme soit bon. Deux ou trois projets pourraient voir le jour prochainement avec des castings importants.»