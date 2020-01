«Le voyage du Dr Dolittle» : Robert Downey Jr. dans la peau du super véto

La star américaine Robert Downey Jr délaisse son armure de super-héros pour conquérir le cœur des enfants. Il sera à l’affiche du divertissement «Le voyage du Dr Dolittle», au cinéma le 5 février.

Dans cette nouvelle adaptation de la série d’ouvrages pour enfants du Britannique Hugh Lofting, l’acteur qui a récemment fait ses adieux à Tony Stark succède à Rex Harrison (1967) et Eddie Murphy (1998 et 2001), et reprend le costume du Dr Dolittle, personnage capable de parler aux animaux, qui fut créé en 1920.

Sept ans après la disparition tragique de sa femme Lily, lors d’une expédition en mer, ce médecin vit reclus dans son manoir en Angleterre. Ne souhaitant plus de contact avec les humains, cet ermite qui oublie de se coiffer et de se laver, préfère jouer aux échecs avec Chee-Chee le gorille, et rassurer Plimpton l’autruche froussarde.

Jusqu’au jour où il est appelé pour sauver la reine Victoria gravement malade. Epaulé d’un tout jeune assistant et de la fillette de la souveraine, Dr Dolittle va repartir à l’aventure en direction d’une île mystérieuse. Une épopée loufoque et extraordinaire, à l’image du héros.

«Si on l'envisage comme un film de super-héros, Dolittle est un super-héros dont le super-pouvoir est de savoir écouter les autres. Alors qu'aujourd'hui on a tendance à diaboliser n'importe qui, «Le voyage du Dr Dolittle» milite pour le droit à se faire entendre. Chacune des créatures du film a quelque chose à dire. Il y a des points de vue, dans la nature, qui méritent qu'on leur prête attention. On peut transposer cette situation chez l'espèce humaine», explique le réalisateur Stephen Gaghan.

Cette histoire, l’acteur Robert Downey Jr. était ravi de pouvoir l’interpréter. «Cela fait dix ans que je tourne des films où les enfants sont obligés de se cacher les yeux au bout du 3e acte… je suis donc heureux d’avoir pu jouer dans un divertissement que les enfants peuvent voir. C’est une première», a expliqué la star, entouré de ses partenaires Carmel Laniado et Harry Collett, lors de sa venue à Paris, le 22 janvier, dans le cadre d'une conférence de presse organisée dans un palace, non loin des Champs-Elysées.

A cette occasion, il est également revenu sur la mésaventure de la veille. L'interprète de Sherlock Holmes devait en effet se rendre à Lomme, au cinéma Kinepolis, pour l'avant-première française. Mais à cause d'une météo capricieuse, l'avion privé de la star n'a jamais pu se poser. Et les fans ont dû se contenter de la projection du film... sans la présence du casting. La déception fut immense comme en témoigne la réaction de certains sur les réseaux sociaux.

AFFER WAITING FOR A FEW HOURS : SAD NEWS :





ROBERT DOWNEY JR WASNT ABLE TO ATTEND THE PREMIÈRE OF #DrDolittle in #LILLE





EVERYBODY IS FURIOUS HERE





Next time guys ! It wasn’t his fault, the plane wasn’t able to land due to the weather





Here’s the reaction #RobertDowneyJr pic.twitter.com/EmYkf3aOeJ

— Kirk Deveyck (@KirkDeveyck) 21 janvier 2020