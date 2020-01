Pas de saison 2 pour «Quadras» sur M6

Lancée à la rentrée 2017, la série «Quadras» n’aura finalement pas de saison 2 sur M6, annonce le site Premiere.fr.

C’est la réalisatrice Mélissa Drigeard qui a confirmé la nouvelle lors du festival de l’Alpe d’Huez. «Les comédies ne fonctionnent plus assez sur M6», a-t-elle déclaré. Une triste nouvelle pour cette fiction en huit épisodes qui suivait le quotidien d’un couple de deux quadragénaires formé à l’écran par Alix Poisson et François-Xavier Demaison. Et qui avait attiré en moyenne 2,2 millions de téléspectateurs malgré des épisodes diffusés face au phénomène «Capitaine Marleau» ou l’équipe de France de football sur TF1.

Des audiences jugées à l’époque assez encourageantes pour que la mise en chantier d'une saison 2 soit annoncée, avec un tournage prévu en 2019. Une adaptation américaine par la chaîne Fox, avec Steve Kazee et Rachel Bilson dans les rôles principaux, avait même été annoncée par le site Deadline. Là aussi, le développement de la série semble à l’arrêt.