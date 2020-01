On connaît la date de lancement de «Koh Lanta : L'île des héros»

L’édition spéciale du célèbre jeu d’aventure de TF1 «Koh Lanta : L’île des héros» débutera le 21 février prochain, à 21h05. Pour la première fois, l’émission verra d’anciens candidats se mêler avec des anonymes.

Cette 21e saison de Koh Lanta sera bien évidemment animée par Denis Brogniart (Ah !), mais durera moins longtemps que les éditions classiques, avec 32 jours de survie contre 40 habituellement.

#KohLanta : l’île des héros revient le vendredi 21 février à 21:05



Pour la première fois, anciens et nouveaux aventuriers devront faire équipe ! pic.twitter.com/iPdrzoqurx — TF1 (@TF1) January 28, 2020

Les 14 candidats anonymes, aux profils très variés, vont installer leur campement aux Fidji (pour la quatrième édition consécutive), et seront répartis dans deux équipes, une «jaune» et une «rouge». Chacun sur son île, et les iguanes seront bien gardés. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais qui dit «édition spéciale», dit mécanique de jeu spéciale. Les 5 anciens aventuriers invités à participer à cette nouvelle aventure sont là pour ça, et vont donc se retrouver sur une troisième île (Ha ha !).

Leur visage est bien connu des fans du programme, puisque on y trouvera Teheiura (saison 11) et Claude (saison 10), qui détiennent le plus grands nombre de victoires individuelles dans le jeu, Moussa, finaliste de la saison 3, Sara (saison 12), celle qui fait des pompes à toute heure et qui hurle «y’a pas de fatigue qui soit», et Jessica (saison 14), qui s’était distinguée avec son mental de battante.

Tous n’auront pas la chance de rester dans l’aventure, puisque, selon le site ozap.com, des duels permettront de les départager. Seuls deux d’entre eux rejoindront les candidats anonymes (un dans chaque équipe). Les autres rentreront à la maison.

Bien sûr, les fans retrouveront tous les ingrédients qui font le succès de l’émission depuis toutes ces années, avec les dégustations de bestioles dégoûtantes, les prises de tête entre les candidats, les stratégies plus ou moins réussies pour évincer les autres, les ambassadeurs, la course d’orientation, et les poteaux. Allez, à vos calendriers !