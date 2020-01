«La Favorite» : Canal+ propose de (re)voir le film qui a valu un Oscar à Olivia Colman

Canal+ diffusera «La Favorite», la truculente comédie de pouvoir avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone, le mardi 4 février à 21h.

Olivia Colman, qui a pris pour l’occasion 16 kilos (et qui par ailleurs s’est aussi offerte la couronne d’Elisabeth II en succédant à Claire Foy dans les saison 3 et 4 de «The Crown») offre une brillante interprétation de la Reine Anne dans ce film signé du Grec Yorgos Lanthimos.

Après «The Lobster» en 2015, et «La mise à mort du cerf sacré» en 2017, le réalisateur a concocté ce film en costumes d’une grande modernité bien qu’il se déroule en 1710. Satire grinçante de la Cour d’Angleterre de l’époque, il a récolté pas moins de dix nominations aux oscars en 2019, en racontant donc le destin d’Anne, dernière héritière de la lignée des Stuart.

Elle accèdera au trône dans un monde en pleine mutation et supervisera la guerre contre la France ainsi que l’union avec l’Ecosse afin de constituer le Royaume-Uni. Des événements historiques qu ne servent en fait que de toile de fond au film.

Ce dernier se concentre en effet particulièrement sur la guerre d’influence qu’ont mené deux femmes prêtes à tout pour s’attirer les faveurs de la reine réputée facilement manipulable, à savoir l’impétueuse lady Sarah Churchill qui partagera avec elle sa couche et gouvernera dans l’ombre, et sa cousine Abigail Hill, femme sans le sou qui apprendra rapidement les us et coutumes de la Cour pour devenir «LA» favorite. Deux femmes fortes incarnées respectivement par Rachel Weisz et Emma Stone, embarquées dans un triangle amoureux, sexuel et politique qui va intriquement mêler intrigues d'alcôves avec décisions majeures pour le pays.

«Je souhaitais placer les femmes au centre d’un conglomérat d’hommes qui ignorent comment gérer les affaires sérieuses. Les hommes ont beau les dépasser en nombre, ils ne les dépassent pas en esprit» a expliqué le réalisateur qui avec l’originalité et l’irréverence qu'on lui connaissait déjà a cassé les codes du film d’époque.