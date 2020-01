France 2 retrace «La folle aventure des travestis»

Pourquoi les hommes se travestissent-ils en femme ? Et les femmes en homme ? Pourquoi les travestis ont-ils d’abord fait rire, avant de faire réfléchir ? Léa Salamé propose un nouveau numéro du Doc Stupéfiant consacré à la figure du travesti à travers l'Histoire, ce mercredi 5 février à 20h50 sur France 5.

C'est depuis les coulisses, aux côtés des «créatures» de Madame Arthur, le plus ancien cabaret transformiste de la capitale, que la journaliste débute son émission qui retrace de Chaplin à Sarah Bernhardt en passant par la scandaleuse Colette ou le sulfureux Gainsbourg, l'histoire d'un interdit qui a «commencé par faire rire avant de faire réfléchir».

L'itinéraire d'une figure longtemps taboue qui a dépassé son statut de paria pour devenir une source d'inspiration. Un changement qui doit beaucoup à sa représentation au cinéma.

Léa Salamé et ses invités, dont Didier Bourdon et Olivier Py, revisitent ainsi «une autre histoire de l'Art» à travers des films comme «Certains l'aiment chaud», «Victor Victoria» ou encore (la pièce puis le film) «La cage aux folles» qui ont profondément changé la perception du grand public sur les hommes au féminins et les femmes au masculin.

Une «ambiguïté» qui convoque aussi notamment des questions sociologiques comme l'influence du genre dans les interactions sociales, et qui, est-il rappelé, n'a pas toujours de lien avec l'orientation sexuelle.