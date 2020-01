«Les nouveaux pauvres» : les visages de la précarité en Europe

Montée des partis d’extrême droite, dégradation du marché du travail, précarisation de la classe moyenne, le documentaire «Les nouveaux pauvres» montre le désespoir grandissant qui gagne une partie des populations européennes. Et les risques que cela implique.

Cette enquête donne notamment la parole à plusieurs citoyens – en France, en Allemagne, en Suède, etc. – qui témoignent des difficultés rencontrées au quotidien, et ce malgré le fait d'exercer une activité professionnelle. A 56 ans, Patricia travaille en tant qu’intérimaire à Comines, dans le nord de la France. Mais quand aucun contrat ne se présente à elle, elle se retrouve au chômage. La perspective de devoir travailler plus longtemps pour toucher une retraite dérisoire lui paraît aussi inconcevable qu’incompréhensible.

Les caméras suivent également Sven, ouvrier dans une fonderie de Liepzig vivant dans l’incertitude alors que l’usine – qui a changé de propriétaires – cherche à remplir son carnet de commandes pour assurer sa survie. Ou encore Leila, une retraitée suédoise contrainte de faire ses courses dans une épicerie solidaire pour s’alimenter, et de renoncer à des soins par manque de moyens.

Pour l’économiste Guy Standing, le système néo-libéraliste a conduit à une redistribution du bas vers le haut au niveau mondial. «C’est ainsi que nous avons vu émerger un capitalisme de rente dans lequel la richesse produite par des actifs financiers, physiques ou intellectuels, ne cessent d’augmenter. Tandis que la part du revenu du travail dans le revenu national ne fait que diminuer. C’est un phénomène mondial. Et ça fait 30 ans qu’on assiste à la stagnation du salaire réel», explique-t-il.

Le documentaire parle également de l’émergence de ce qui a été baptisé le «précariat», terme désignant ces millions de personnes qui exercent des emplois précaires et/ou temporaires, et dont le nombre ne cesse d’augmenter, notamment en Europe. Une situation qui plonge ces derniers dans une insécurité existentielle, où l’identité professionnelle disparaît, et qui n’offre plus aucune garantie de revenus, de protection sociale, de droits au chômage et à la retraite.

Le reportage se penche également sur les solutions qui pourraient être envisagées à l’échelle européenne pour permettre de ne pas laisser la précarité gagner du terrain, et dynamiser la cohésion sociale sur le continent.

Les nouveaux pauvres, déjà disponible sur Youtube, et le 4 février à 20h50 sur Arte.