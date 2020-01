«Green book» : road trip dans l'Amérique ségrégationniste des années 1960

Récompensé par trois statuettes à la cérémonie des Oscars en 2019, «Green book : sur les routes du sud» s’inspire d’une histoire vraie, celle d’un pianiste afro-américain et de son chauffeur blanc confrontés au racisme ambiant dans l’Amérique des années 1960 lors d’une tournée dans le sud des États-Unis.

Un périple qui forgera une amitié qui durera jusqu’à leur mort en 2013. Le récit démarre en 1962, au moment où Tony Lip, un agent de sécurité italo-américain vivant à Brooklyn, se voit proposer de devenir le chauffeur et le garde du corps d’un pianiste de jazz de renommée internationale, Don Shirley.

Ce dernier, noir et homosexuel, l’engage pour effectuer une tournée de huit semaines dans les villes du sud des États-Unis, là où le ségrégationnisme est encore vivace au sein de la population. Tony se voit remettre un livre avant de partir, le «Negro Motorist Green Book», un guide de voyage répertoriant les établissements acceptant d’accueillir la clientèle noire. Bien qu’ils soient diamétralement opposés en tout point, mais unis face à l’adversité, Tony et Don vont développer une profonde amitié au fil des jours.

Récompensé par trois Oscars en 2019 – meilleur film, meilleur scénario et meilleur acteur dans un second rôle - «Green book : sur les routes du sud» a permis à Peter Farrelly, plus connu pour ses comédies potaches (Mary à tout prix, Dumb & Dumber) réalisées avec son frère Bobby, de faire ses preuves dans le registre plus classique de la biographie, avec ce qu’il faut d’humour et de drame pour en faire une œuvre remarquable. Et ce malgré la controverse qui a suivi son couronnement lors de la cérémonie des récompenses du cinéma américain.

Viggo Mortensen, qui a pris 20 kilos pour le rôle, fait encore une fois l’étalage de son talent dans le rôle de Tony Vallelonga. Un jeu sublimé par la performance inspirée de Mahershala Ali qui lui a valu de remporter son deuxième Oscar de meilleur acteur pour un second rôle après celui obtenu pour «Moonlight» en 2017.

Green book : sur les routes du sud, le 7 février à 21h sur Canal+ (et sur myCANAL)