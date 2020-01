Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers, Super Bowl 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est l'évènement sportif le plus suivi de la planète. TF1 retransmettra en direct la finale du championnat de football américain (NFL), le 54e Super Bowl, le dimanche 2 février, à 23h55 en direct du Hard Rock Stadium de Miami.

Après les New England Patriots (AFC), vainqueurs sur les Los Angeles Rams (NFC) en 2019, place à une nouvelle affiche qui opposera les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers. Le match sera commenté en France par un grand fan devant l’Eternel de la discipline alias Jean-Pierre Gagick. Le présentateur de l’émission «Automoto» sur TF1 sera accompagné de Philipe Gardent, un des quatre français à avoir évolué en NFL et aujourd’hui chargé de la préparation su Stade Rochelais (Top 14).

Evenement sportif majeur outre-Atlantique, le Super Bowl est traditionnellement fièvreusement regardé par des millions de téléspectateurs américains. Très attendue, la mi-temps de la rencontre accueille les shows des plus grandes stars de la planète.

Après Justin Timberlake en 2018 et le groupe Maroon 5 l’an passé, place à Shakira et Jennifer Lopez pour enflammer le stade. Les deux stars latines promettent d'envoyer du lourd. «Le fait d'être au Super Bowl est la preuve que tout est possible (…) Je vais donner tout ce que j’ai» s’est enthousiasmée la première dans une interview pour 60 Minutes. « On veut faire un show magnifique, impactant, agréable et fun pour tout le monde. On veut rassembler les gens. C’est le but » a annoncé la seconde à Extra.