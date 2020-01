«Shadowplay» en avant-première à Monte-Carlo

La série «Shadowplay», avec Michael C Hall («Dexter») et Taylor Kitsch («True detective»), sera présentée en avant-première au prochain festival de Monte-Carlo qui aura lieu en juin.

Signée par le co-créateur de «The Bridge» Måns Mårlind, «Shadowplay», est une série de 16 épisodes. Les huit premiers ont été tournées à Prague. Le chapitre suivant sera produit en 2020.

Le thriller raconte l'histoire de Max McLaughlin (Kitsch), un flic américain qui arrive à Berlin au cours de l'été 1946 pour aider à créer une police spéciale dans le chaos de l'après-guerre. Sa mission est de mettre fin aux agissements du chef de la pègre de Berlin. Dans le même temps il tente de retrouver son frère disparu pendant la guerre.

«Pouvoir présenter ce projet passionnant avec les membres de notre casting incroyable et les partenaires producteurs Tandem et Bron dans ce cadre magnifique et prestigieux, c'est comme un rêve devenu réalité» a déclaré Måns Mårlind.