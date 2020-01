Mort de Kobe Bryant : une pub du Super Bowl modifiée in extremis

Dimanche 2 février, le Super Bowl, l'événement star du football américain, sera visionné par près de 100 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis. Un spot de pub, diffusé ce soir-là, a dû être modifié à la dernière minute après la mort de Kobe Bryant.

La publicité montre une grande réception, organisée dans la propriété de luxe de Chrissy Teigen et John Legend. Le couple accueille ses convives, au milieu d'un bar à huitres et de flûtes de champagne. «Nous avons coupé une séquence de deux secondes au début de la publicité, où l'on voyait un hélicoptère garé près des voitures du couple», a annoncé le porte-parole de la marque automobile Genesis, au média USA Today. Le spot recoupé a été publié sur Youtube, et a déjà été visionné plus de 8 millions de fois.

«Nous avons changé le spot par compassion et sensibilité envers les familles», a expliqué la marque.

Les publicités diffusées lors du Super Bowl sont extrêmement onéreuses. Selon CBS, 30 secondes de publicité coûtent 5,1 millions de dollars.

Dimanche 26 janvier, le basketteur Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère, avec sa fille Gianna. L'accident a provoqué une onde de choc, auprès des sportifs et de fans américains. Chrissy Teigen et John Legend ont publié des hommages à Kobe Bryant sur Twitter après le crash.

I'm so sad and stunned right now. In Staples Arena, where Kobe created so many memories for all of us, preparing to pay tribute to another brilliant man we lost too soon, Nipsey Hussle. Life can be so brutal and senseless sometimes. Hold on to your loved ones. We miss you, Kobe

— John Legend (@johnlegend) January 26, 2020