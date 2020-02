Imelda Staunton, alias Dolores Ombrage dans Harry Potter, incarnera la reine Elizabeth II dans la dernière saison de «The Crown»

Révélée au grand public pour son rôle de la méchante Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter, Imelda Staunton incarnera bientôt, et dans un tout autre registre, la reine Elizabeth II dans la 5e saison de la série Netflix, «The Crown». Elle succédera donc à Claire Foy et à Olivia Colman.

Elle sera la dernière à incarner ce rôle puisque la série s'arrêtera plus tôt que prévu.

«Je suis sincèrement honorée de rejoindre une équipe à la créativité exceptionnelle et d'amener The Crown à sa conclusion», a réagi l'actrice dans une déclaration publiée sur le compte Twitter de Netflix.

News: Imelda Staunton (!) will play Queen Elizabeth II (!!) in the fifth and final season of The Crown (!!!) pic.twitter.com/WFD8x6vMMU — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 31 janvier 2020

Le créateur de la série, Peter Morgan, avait initialement indiqué qu’il prévoyait d’étaler le récit sur six saisons, et non cinq, avec le projet de démarrer avec l’ascension d’Elizabeth vers le trône et de terminer à l’époque actuelle.

«Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison 5, il me semble clair que c'est le moment parfait pour arrêter», a expliqué Peter Morgan au Hollywood Reporter.

Depuis novembre, la saison 3 est disponible sur Netflix. Quant à la saison 4, qui démarre dans les années 80 avec les débuts de la princesse Diana, elle arrivera courant 2020 sur la plateforme.