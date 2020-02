Super Bowl 2020 : pourquoi Shakira et Jennifer Lopez ont-elles accepté d'assurer le show gratuitement ?

Dans quelques heures, des millions d'Américains vibreront au rythme du Super Bowl, l'un des évènements les plus incontournables de l'année aux Etats-Unis. Choisies pour assurer le show lors de la mi-temps de la finale qui opposera les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers, Shakira et Jennifer Lopez ne seront pas rémunérées.

La raison de cet acte faussement bénévole est simple : la publicité engendrée par une performance lors du Super Bowl vaut tous les chèques du monde. Et pour cause, plus de 100 millions de personnes seront rivées devant leurs écrans pour ce show exceptionnel, de quoi affoler les compteurs des plateformes de streaming musical.

«Elles ont accepté de se produire gratuitement et ont même fait subventionné les coûts de production par leurs labels et leurs promoteurs de concerts car c'est une publicité incroyable», a expliqué à Forbes Marc Ganis, le président de l'entreprise de conseil Sportscorp. Puis de poursuivre : «Même les plus grosses stars ont besoin de promotion en permanence. La mi-temps du Super Bowl représente la meilleure publicité de la planète pour les artistes».

Un argument qui s'est vérifié en 2018, alors que Justin Timberlake a vu ses écoutes sur Spotify faire un bond de 214% après sa performance lors de la célèbre mi-temps.