The Crown s'arrêtera à la saison 5

Initialement prévue pour durer 6 saisons, «The Crown» touchera finalement au terme du cinquième chapitre a révélé Peter Morgan, le créateur de la série.

«Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison 5, il me semble clair que c’est le moment parfait pour arrêter», a expliqué ce dernier dans un communiqué rapporte le site The Hollywood Reporter. Une décision qui risque de décevoir les fans de la fiction, et tous ceux qui espéraient voir comment la série aurait pu traiter les récents événements qui secouent la famille royale, plus particulièrement le cas de Meghan Markle, ou encore la relation du Prince Andrew avec le milliardaire Jeffrey Epstein.

Peter Morgan en a également profité pour dévoiler le nom de la comédienne qui succédera à Claire Foy et Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II pour la saison 5. C’est Imelda Staunton (Harry Potter, Downton Abbey), 64 ans, qui incarnera la souveraine britannique dans cet ultime chapitre.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p — The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020

«J’ai adoré regarder The Crown depuis son lancement. En tant qu’actrice c’était un plaisir de voir Claire Foy et Olivia Colman apporter quelque chose de si spécial et unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honorée de rejoindre une équipe aussi créative et d’accompagner The Crown jusqu’à sa conclusion», a déclaré la comédienne.

Alors que ce cinquième chapitre ne devrait pas arriver sur le petit écran avant l’automne 2021, les fans attendent la quatrième saison avec impatience, notamment pour découvrir Emma Corrin dans le rôle de Diana Spencer, et Gillian Anderson dans celui de Margareth Thatcher.