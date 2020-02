Old Boys, un cyrano à l’anglaise

Premier film du réalisateur britannique Toby MacDonald, «Old Boys» est une comédie romantique pour adolescent. Mais pas que.

L’histoire plante son décor en Angleterre, dans un pensionnat pour garçons, à la fin des années 1980. C’est là qu’Amberson tente de se faire accepter par ses camarades de classe. Mais ce jeune homme intelligent et rêveur affiche une silhouette assez frêle, et de fait, est devenu le souffre-douleur des autres élèves. Une réalité douloureuse qui ne semble pas déranger certains enseignants, rendant l’expérience d’autant plus traumatisante pour lui.

Le train-train quotidien est rompu quand débarque Agnès, la fille de leur nouveau professeur de Français, fait son apparition. Celle-ci s’amourache de Winchester, le gros dur de l’établissement, après l’avoir vu réciter des phrases dans la langue de Victor Hugo. Ce qu’elle ignore, c’est qu’Amberson lui murmurait les mots. Malgré sa relation exécrable avec Winchester, Amberson accepte d’aider ce dernier à la séduire grâce à ses talents artistiques et sa vivacité intellectuelle. Mais il ne tarde pas à développer lui-même des sentiments amoureux pour Agnès.

Le comédien Alex Lawther se transforme en Cyrano de Bergerac des temps moderne dans «Old Boys» où il partage l’affiche avec l’actrice française Pauline Etienne. Les téléspectateurs reconnaîtront également Denis Ménochet dans le rôle du professeur de Français. Une comédie étonnante, drôle, et parfaitement mis en scène par son réalisateur.

Old Boys, le 10 février à 22h05 sur OCS Max (et sur OCS Go)