Pas de saison 2 pour «Soundtrack», Owen Wilson sur Disney+, César Wagner devient une série, les 3 infos TV à retenir

Netflix annule «Soundtrack», Owen Wilson rejoint la série «Loki» sur Disney+, César Wagner devient une série sur France 2, voici les 3 infos TV à retenir.

Netflix ne donnera pas de saison 2 à «Soundtrack»

La série «Soundtrack» n'aura pas de saison 2 sur Netflix. Lancée en décembre dernier, cette fiction musicale pilotée par Joshua Safran (Gossip Girl) n'a manifestement pas réussi à trouver son public sur la plateforme de streaming, qui a donc décidé de mettre un terme à sa production.

L'histoire suivait le parcours, et les histoires sentimentales, de plusieurs protagonistes de la scène artistique à Los Angeles. Les téléspectateurs retrouvaient notamment Jenna Dewan (ex-femme de Channing Tatum, ndlr), Callie Hernandez, Paul James, Madeleine Stowe et Campbell Scott. Dans un message posté sur Twitter, Joshua Safran n'a pas hésité à exprimer sa frustration concernant l'annulation d'une série qui, selon lui, n'a pas eu l'opportunité d'exister.

«Une équipe d'artistes incroyables à travailler d'arrache pied dessus - et certains comme moi pendant plus de 2 ans et demi - et nous avions l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'unique, frais, étrange, et donc, génial. Et pourtant, tout vient de disparaître. Elle a à peine été traité par la presse. J'ai l'impression que la série n'est jamais sortie», explique-t-il notamment.

Some thoughts on today. pic.twitter.com/wbFKpx90tg — Joshua Safran (@Anthologist) February 1, 2020

Owen Wilson rejoint le casting de la série «Loki» sur Disney+

La série «Loki», qui est attendue au printemps 2021 sur Disney+, vient d’ajouter Owen Wilson au casting. Il rejoint une distribution déjà composée de Tom Hiddleston, qui incarnera le personnage principal (et qu’il a déjà interprété dans six films Marvel), et Sophia Di Martino (Into the Badlands). Si aucune information concernant l’identité de son personnage n’a filtré pour le moment, le site américain comicbook.com a cependant précisé que son rôle sera «majeur».

La série pilotée par Michael Waldron (Rick & Morty) suivra l’histoire de Loki après que ce dernier ait pris la fuite en utilisant le tesseract à New York dans une scène du film «Avengers : Endgame». Ce qui permettra d’éclairer un des mystères les plus tenaces de la saga des super-héros de Marvel.

César Wagner devient une série sur France 2

Le succès critique et populaire du téléfilm César Wagner, diffusé le 17 janvier dernier sur France 2, a convaincu la chaîne du service public de poursuivre l’aventure avec la tournage d’un deuxième épisode qui doit débuter le 30 mars prochain à Strasbourg. «La prochaine enquête, que les auteurs m’ont pitché, est super», s’est enthousiasmé Gil Alma auprès du site Bulles de culture. «C’est un super levier pour mon personnage parce que c’est assez gore», poursuit-il.

La fiction voit le comédien Gil Alma (Nos chers voisins) incarné le capitaine de police, César Wagner. Fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg, ce flic hypocondriaque obsédé par la moindre maladie tente d’allier sa vie professionnelle et personnelle avec sa condition. Ce qui n’est pas une mince à faire.