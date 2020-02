Stephen King explique pourquoi il quitte Facebook

Stephen King a annoncé samedi qu'il quittait Facebook, fatigué des «fausses informations» et des problèmes concernant la vie privée.

L'auteur mondialement célèbre a annoncé sa décision via Twitter, réseau social sur lequel il reste actif. «Je quitte Facebook. Pas confortable avec le flot de fausses informations permises dans ses publictés politiques, et pas plus confiant dans sa capacité à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Suivez moi (ainsi que Molly, «la Chose du Diable») sur Twitter, si vous le souhaitez.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

