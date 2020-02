Une série «The Grudge» sur Netflix, Owen Wilson sur Disney+, César Wagner devient une série, les 3 infos TV à retenir

Netflix va adapter «The Grudge» en série, Owen Wilson rejoint la série «Loki» sur Disney+, César Wagner devient une série sur France 2, voici les 3 infos TV à retenir.

«The Grudge» adapté en série sur Netflix

Série de films d’horreur japonais bien connu des amateurs de frissons, et qui a déjà fait l’objet de quatre remakes aux États-Unis (dont le dernier en date est actuellement au cinéma), «The Grudge» va devenir une série sur Netflix. Une annonce réalisée sur les réseaux sociaux par la plateforme de streaming.

The Grudge, mais en série.





Ju-On sera notre prochaine série d’horreur japonaise et elle arrive bien évidemment prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) January 29, 2020

L’histoire suit des personnes confrontées à une malédiction au moment où ils pénètrent sur les lieux d’un crime particulièrement violent. Une fois qu’ils sont entrés dans la maison hantée, tous se retrouvent comme possédés par les esprits des défunts, et se mettent à commettre des meurtres à leur tour. Aucunes informations sur la mise en production et la diffusion n’ont été dévoilées pour le moment.

Owen Wilson rejoint le casting de la série «Loki» sur Disney+

La série «Loki», qui est attendue au printemps 2021 sur Disney+, vient d’ajouter Owen Wilson au casting. Il rejoint une distribution déjà composée de Tom Hiddleston, qui incarnera le personnage principal (et qu’il a déjà interprété dans six films Marvel), et Sophia Di Martino (Into the Badlands). Si aucune information concernant l’identité de son personnage n’a filtré pour le moment, le site américain comicbook.com a cependant précisé que son rôle sera «majeur».

La série pilotée par Michael Waldron (Rick & Morty) suivra l’histoire de Loki après que ce dernier ait pris la fuite en utilisant le tesseract à New York dans une scène du film «Avengers : Endgame». Ce qui permettra d’éclairer un des mystères les plus tenaces de la saga des super-héros de Marvel.

César Wagner devient une série sur France 2

Le succès critique et populaire du téléfilm César Wagner, diffusé le 17 janvier dernier sur France 2, a convaincu la chaîne du service public de poursuivre l’aventure avec la tournage d’un deuxième épisode qui doit débuter le 30 mars prochain à Strasbourg. «La prochaine enquête, que les auteurs m’ont pitché, est super», s’est enthousiasmé Gil Alma auprès du site Bulles de culture. «C’est un super levier pour mon personnage parce que c’est assez gore», poursuit-il.

La fiction voit le comédien Gil Alma (Nos chers voisins) incarné le capitaine de police, César Wagner. Fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg, ce flic hypocondriaque obsédé par la moindre maladie tente d’allier sa vie professionnelle et personnelle avec sa condition. Ce qui n’est pas une mince à faire.