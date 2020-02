«Il a déjà tes yeux» : la comédie dévoile sa suite en série

France 2 lancera sa nouvelle série comique adaptée du film de Lucien Jean-Baptiste «Il a déjà tes yeux» le mercredi 12 février prochain.

Trois ans après la sortie du long-métrage qui racontait l'histoire d'un couple noir confronté aux préjugés parce qu'il adoptait un enfant blanc, Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga reprennent leurs rôles pour raconter la suite des événements.

Treize ans ont passé depuis que Sali (Aïssa Maiga) et Paul Aloka (Lucien Jean-Baptiste), un couple noir, ont adopté Benjamin. C’est aujourd’hui un adolescent qui a dû accueillir, un an après son adoption, un petit frère prénommé Noé. Enfant biologique du couple, Noé est noir. Comment Benjamin vit-il sa situation de «petit Blanc» dans une famille de Noirs ? Aimerait-il connaître ses parents biologiques ?

«Quand les producteurs nous ont proposé de décliner le film de Lucien Jean-Baptiste et de raconter l’histoire de cette famille, quelques années plus tard, nous y avons vu une formidable façon de poursuivre les thématiques développées dans le film mais également d’en aborder de nouvelles», explique la Direction de la fiction de France Télévisions. La série questionne notamment le sujet de la parentalité et son corollaire, celui des origines, de l’identité… Qu’est-ce qu’être parent ? Qu’est-ce qu’être enfant ? De qui ?... D’où je viens ? «La diversité est au cœur de notre série mais n’en est aucunement le sujet. Si cette famille nous ressemble tant, c’est qu’elle pose, avec grande humilité et bienveillance, des questions universelles auxquelles tout le monde peut être un jour confronté.»

A noter que les acteurs du film sont pratiquement tous de nouveau de la partie, à l'exception de Vincent Elbaz, remplacé par Arié Elmaleh dans le rôle du parrain de Benjamin.