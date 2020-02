«Kidding» : une saison 2 encore plus (anti-)dépressive

Le plus gentil (et le plus triste) des animateurs télé pour enfants Mr Pickles est de retour avec la saison 2 de «Kidding» à voir en direct des US à partir du 10 février les lundis à 21h (2 épisodes par soirée) sur Canal+Séries, et à voir ou revoir sur myCanal.

Créée par Dave Holstein («Weeds») et produite par Michel Gondry (qui réalise cette fois lui-même les épisodes 5 et 6), la comédie mélancolique avec Jim Carrey dans le rôle principal dévoile enfin la suite de son histoire.

Après une première saison poignante sur le chagrin d'un animateur télé confronté à la mort d'un de ses fils et la fin de sa vie de couple, le malheureux héros - un modèle de gentillesse et de sagesse pour des millions d'enfants comme pour sa famille - est de retour dans le monde créatif et poétique «michelgondryesque» qui a fait le succès des premiers épisodes.

(Attention spoilers). A la fin de la saison 1, cet homme foncièrement bon dévoré par la douleur ne trouvait plus le salut auprès des marionnettes son show télé féérique et touchait le fond en décidant de renverser avec sa voiture le nouveau petit ami de sa femme.

Toujours en plein deuil, et alors que sa dépression se fait de plus en plus profonde, il va cette fois devoir en plus surmonter l'annulation de son programme. Meurtri de perdre le lien si particulier qui l'unissait à ses fans, il va lancer une gamme de poupées à son effigie. Une initiative qui pour la première fois de sa carrière ne va pas faire l'unanimité...