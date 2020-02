Les Victoires de la Musique 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 35è cérémonie des Victoires de la musique aura lieu le 14 janvier à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt et sera retransmise en direct sur France 2 à partir de 21h05.

Cette édition anniversaire sera marquée par plusieurs changements à commencer par la présentation. Seule l’an dernier, Daphné Bürki fera cette fois partie d'un package de onze animateurs appelés à se succéder sur la scène, dont Sophie Davant, Bruno Guillon, Laurent Ruquier, Faustine Bollaert, Stéphane Bern, Cyril Féraud, Marie-Sophie Lacarrau, Leïla Kaddour-Boudadi et Julian Bugier.

Autre changement, celui du mode de scrutin, qui s'ouvre plus largement au public à l'occasion du troisième tour de vote.

Du 13 janvier au 13 février, le grand public peut en effet voter pour 3 catégories : la «Chanson originale» , le «Concert» et la «Création audiovisuelle», au lieu d’une seule les années précédentes avec la chanson originale de l’année.

Concernant les votants de l’académie des Victoires, on en compte désormais 900, c’est à dire 300 de plus que l’année passée, explique Romain Vivien. «Sur les 300 nouveaux votants, 200 sont 'non professionnels' issus du grand public, et ont voté aux deux tours, au même titre que les 700 autres votants professionnels», détaille ainsi le nouveau Président des Victoires. «Impliquer le public qui a un rôle fondamental dans la carrière d’un artiste et le succès d’une émission me paraissait naturel et important. (…) par ailleurs, l’académie des votants gagne 11% de femmes par rapport à l’année passée pour arriver à 40%, l’objectif étant d’être à la pleine parité dès l’année prochaine».

Quant à la cérémonie en elle-même, qui se tiendra pour la troisième fois à la Seine Musicale, il s'agira d'«une soirée glamour, centrée sur les artistes et la musique, avec un peu plus de cérémonial et du suspens, dans un nouveau décor» a-t-il déclaré, souhaitant «marquer les esprits à l'occasion des 35 ans».

Tous les artistes nominés interpréteront leur titre en live et en direct durant la cérémonie. Parmi eux Angèle, grande favorite. Nommée dans trois catégories (artiste féminine, concert et création audiovisuelle), elle devance d’une nomination Clara Luciani.

A noter qu'alors que les Grammys Awards ne cessent de compter toujours plus de catégories, Les Victoires les réduisent quant à elles drastiquement. Avec la disparition des étiquettes rock, électro, world, musiques urbaines et rap, elles passent cette année de de 13 à 8 catégories récompensées.

La liste des nommés

Artiste masculin



Philippe Katherine



Lomepal



Alain Souchon

Artiste féminine



Angèle



Clara Luciani



Catherine Ringer

Révélation scène



Hoshi



Aloïse Sauvage



Suzane

Album Révélation



«Les failles», Pomme



«Maëlle», Maëlle



«Tempéraments», Malik Djoudi

Album



«Âmes fifties», Alain Souchon



«Confessions», Philippe Katherine



«Jeannine», Lomepal



«Les étoiles vagabondes : expansion», Nekfeu



«Panorama», Vincent Delerm

Chanson originale



«Presque», Alain Souchon



«Stone avec toi», Philippe Katherine



«Allez reste», Boulevard des Airs



«Ça va ça vient», Vitaa & Slimane



«Nue», Clara Luciani

Concert



«Both Sides», Jeanne Added



«Brol Tour», Angèle



«Le grand petit concert», M

Création audiovisuelle



«Au DD», PNL



«Balance ton quoi», Angèle



«Live Les Vieilles Canailles», Les Vieilles Canailles