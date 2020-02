Julie Delpy crée «On the verge», sa première série

Netflix et Canal+ vont coproduire une série showrunnée par Julie Delpy, a annoncé Variety.

L’actrice («Before Sunrise») et réalisatrice («Deux jours à Paris») chapeaute «On the verge», sa première série qu’elle prépare depuis quatre ans et dans laquelle elle devrait aussi jouer. Il s’agit d’une comédie en langue anglaise autour d’un groupe de femmes quadragénaires confrontées au célibat ou à des relations compliquées à Los Angeles.

«On montre souvent les femmes quadragénaires en paix avec elles-mêmes, mais ce n’est pas comme ça qu’elles sont dans la vraie vie. J’aimerais les montrer d’une façon telle que nous ne les avons jamais vues auparavant – montrer à quel point elles peuvent être grossières et déjantées lorsqu’elles parlent d’hommes, de sexe et de relations de couple» a confié Julie Delpy à Variety.