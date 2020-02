La saison 2 de «Cosmos» , Léo Matteï revient sur TF1, la série «Line of Duty», les 3 infos TV à retenir

La série documentaire «Cosmos» revient sur National Geographic ; une date pour la saison 7 de «Léo Matteï» ; Warner TV diffuse «Line of Duty» : voici les 3 infos TV à retenir.

La saison 2 de «Cosmos» lancée le 15 mars sur National Geographic

La série événement «Cosmos» fera son retour avec une nouvelle saison inédite le 15 mars prochain, à partir de 21h, sur National Geographic. Dans ce nouveau chapitre baptisé «Nouveaux mondes» (qui est, historiquement, la saison 3, ndlr), les téléspectateurs vont embarquer pour un voyage dans l’infiniment grand, et l’infiniment petit, à la rencontre de héros méconnus dont les recherches ont permis de faire avancer la science, et d’effectuer un voyage dans le temps depuis la naissance de la vie sur Terre jusqu’aux mondes que l’espèce humaine pourraient découvrir et coloniser dans un futur lointain. Une aventure passionnante déclinée en 13 épisodes, et narrée par l’astrophysicien, et directeur du Musée d’Histoire naturelle américain, Neil deGrasse Tyson.

«Cosmos est bien plus qu’une épopée à grand spectacle. Nous espérons qu’elle éveillera la curiosité scientifique de millions de téléspectateurs dans le monde entier», explique Ann Druyan, productrice et auteur de la série documentaire, qui fut la collaboratrice et l’épouse de Carl Sagan, scientifique et astronome américain à l’origine de la première série documentaire Cosmos en 1980. «Vous ferez la connaissance de nouveaux héros prêts à mourir plutôt que de mentir ou de mettre en danger les générations à venir. ‘Cosmos : Nouveaux Mondes’ nous offre la possibilité d’un nouvel avenir si nous sommes suffisamment raisonnables pour suivre les recommandations des scientifiques», poursuit-elle.

La saison 7 de «Léo Matteï» sur TF1 le 27 février

Les téléspectateurs retrouveront Jean-Luc Reichmann dans la peau de Léo Matteï dans la saison 7 de la série diffusée à partir du 27 février, à 21h05, sur TF1. Deux enquêtes seront développées dans les quatre épisodes qui composent ce nouveau chapitre. L’animateur des «12 coups de midi» accueillera plusieurs invités prestigieux au casting des nouvelles aventures du commandant de police de la brigade des mineurs, notamment Florence Pernel (Le bazar de la charité), le chanteur canadien Lenni Kim, ou encore Sagamore Stévenin (Falco).

Dans cette nouvelle saison, Léo Matteï se retrouvera à enquêter sur le décès du jeune Hugo après un plongeon dans les calanques de Cassis. Il sera ensuite confronté à un enfant atteint de trouble autistiques devenu l’unique témoin d’un meurtre.

La série «Line of Duty» sur Warner TV le 12 mars

La saison 1 de la série britannique «Line of Duty» sera diffusée sur Warner TV à partir du 12 mars à 20h55 (et disponible en replay). L’histoire suit l’enquête d’une unité anti-corruption de la police suite à une fusillade ayant coûté la vie d’un innocent lors d’une opération anti-terroriste. Au même moment, l’inspecteur Tony Gates est surveillé de près par des agents de l’unité spéciale. Le taux de résolution de ses enquêtes a éveillé les soupçons sur les méthodes employées.

Les fans de «The Walking Dead» auront le plaisir de découvrir Lennie James (qui incarne Morgan dans la série) dans le rôle d’un flic corrompu dont les excellents résultats cachent une réalité beaucoup plus sombre. Avec également Vicky McClure, Martin Compston, Adrian Dunbar, Craig Parkinson et Paul Higgins.