Ocean's 8 : le casse du siècle au féminin

Le réalisateur Gary Ross prend la relève de Steven Soderbergh à la direction de «Ocean’s 8» dans lequel Sandra Bullock incarne la sœur du personnage campé par George Clooney, alias Danny Ocean.

La comédienne joue Debbie, qui a profité d’un séjour de plus de cinq ans derrière les barreaux pour échafauder un braquage épique. Mais elle ne pourra pas le faire seule, évidemment. Elle sait devoir monter une équipe de choc pour réaliser un casse qui promet d’être légendaire : mettre la main sur le «Toussaint», un imposant collier de diamants dont la valeur est estimée à 150 millions de dollars. Où et comment ? Il se trouvera au cou de l’immense vedette Daphne Kluger lors du très prestigieux bal du Met, le gala annuel du «Metropolitan Museum of Art» de New York. Un jeu d’enfant en résumé. Ou presque.

Onze ans après le dernier volet de la trilogie Ocean de Steven Soderbergh, avec George Clooney et Brad Pitt dans les rôles principaux, «Ocean’s 8» proposait en 2018 un spin-off 100% féminin réalisé par Gary Ross (Hunger Games). Sandra Bullock partage l’affiche avec un parterre de stars à couper le souffle, à commencer par Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, et la chanteuse Rihanna.

Même la liste des figurants est trop stylée, avec notamment Anna Wintour, Hailey Baldwin, Maria Sharapova, les couturiers Tommy et Dee Hilfiger, ou encore Kim Kardashian. L’apparition de cette dernière au casting n’avait pas manqué de faire parler au moment de la sortie du film sur grand écran, la starlette de téléréalité américaine s’étant fait braquée et dérobée plus de 10 millions de dollars de bijoux dans son hôtel à Paris en 2016.

