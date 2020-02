Toni Collette, Arnaud Ducret, Karl Zéro... Les 3 infos TV

Toni Collette au casting du prochain thriller de Netflix «Pieces of her», Arnaud Ducret rend hommage aux parents de Grégory Lemarchal, Karl Zéro arrive sur la chaîne Action... Les 3 infos TV à retenir.

Toni Collette au casting du prochain thriller de Netflix «Pieces of her»

Après «Unbelievable», drame salué par la critique qui lui a valu deux nominations aux Golden Globes, l'actrice Toni Collette va de nouveau être la star d'une série Netflix. Il s'agira d'un thriller adapté du best-seller «Pieces of her» de Karin Slaughter qui sera réalisé par Minkie Spiro («Downton Abbey», «The Plot Against America»). L'action se situera dans une ville tranquille de Géorgie où un acte d'une extrême violence va déclencher une suite d'événéments inattendus pour Andy, 30 ans, et sa mère Laura qui sera incarnée par Toni Collette. Andy s'engagera dès lors dans un dangereux périple à travers l'Amérique qui va lui faire découvrir la face sombre de sa famille.

Toni Collette Re-Teams With Netflix on Drama Series ‘Pieces of Her’ https://t.co/VtatKisARp — Variety (@Variety) February 3, 2020

Arnaud Ducret rend hommage aux parents de Grégory Lemarchal

Démarré début janvier, le tournage du téléfilm «Pourquoi je vis» consacré à Grégory Lemarchal - le jeune homme qui avait remporté la Star Ac' en 2004 et qui est décédé de la mucoviscidose avant ses 24 ans - vient de s'achever. Arnaud Ducret qui interprète le père du regretté chanteur a partagé son émotion avec ses abonnées Instagram en postant un cliché de lui entouré des autres comédiens, Odile Vuillemin, Mickael Lumière, et Lou Gala, qui joue Leslie, la sœur de Grégory Lemarchal. «Fin de tournage pour le biopic de #gregorylemarchal #pourquoijevis (...) Merci à mes camarades de jeu @odilevuillemin @mickaelumiere @lou_gala et tous les autres pour votre talent, gentillesse et bonne humeur. Et surtout un énorme MERCI et RESPECT à Pierre, Laurence et Leslie Lemarchal pour votre joie de vivre et vos regards bienveillants sur le tournage...» a écrit en légende le comédien.

Karl Zéro arrive sur la chaîne Action

L'animateur Karl Zéro arrive sur la chaîne Action avec une nouvelle émission qui sera diffusée tous les lundis à 19h à partir du 2 mars. Intitulée «Le kulte selon Carl», il s'agit d'un «rendez-vous cinéphile» annonce la chaîne : «chaque semaine, Karl Zéro présentera un film d’action auquel il décerne le label «kulte», subtile qualification dont il nous fait partager la recette : anecdotes de tournage, histoires méconnues, acteurs qui pètent les plombs ou bien encore cinéastes despotes. Karl Zéro, cinéphile averti et très bien informé, a décidé de tout dire - vraiment tout - sur l'envers du décor de ses films de chevet».

En mars, Karl Zéro débutera sa sélection avec le film de cape et d’épée «La Tour, prends garde !» de Georges Lampin. Il revisitera également les films «Vidocq», «Made in France», «Capitaine Conan» ou bien encore «Une corde, un colt».