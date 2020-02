«Love Island» : Nabilla Vergara va présenter un show interactif sur amazon Prime Video

Nabilla Vergara présentera l’adaptation française Amazon Original du dating show interactif et en temps réel «Love Island», qui sera exclusivement disponible sur Prime Video en France, à partir du 2 mars.

«Ce qui m'a séduite, déjà, c'est le côté en direct. Je pense que maintenant, les gens veulent de l'action, de l'instantané. Je le vois avec ma communauté, quand je suis en direct sur Snapchat, Instagram, ils sont hypercontents. C'est la nouvelle génération», a expliqué dans un entretien pour l’AFP celle qui compte 5,3 millions d'abonnés sur Instagram. «C'est un truc que j'avais trop envie d'essayer et, franchement, je ne pensais pas que c'était autant de travail. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier et ça me plaît énormément», a-t-elle ajouté.

«Je crois énormément au fait qu’on peut rencontrer l’amour à la télévision… Moi-même, j’ai rencontré mon mari dans une émission !» a par ailleurs confié dans une interview pour Melty l’influenceuse révélée par «Les Anges de la téléréalité».

Après ses démêlés avec la justice pour une agression au couteau sur son fiancé Thomas Vergara qui lui a valu un séjour en prison, la jeune femme avait fait son retour à la télévision en 2017 sur NRJ12. Réconciliée depuis avec son fiancé, qu’elle a épousé en 2019, elle est devenue maman d’un petit Milann il y a quelques mois.

Un dating show qui mise sur l’interactivité

Durant un mois, «Love Island» va suivre le parcours d’un groupe de célibataires qui prendront leurs quartiers en Afrique du Sud «dans un endroit somptueux». Ils vivront aux côtés d’autres Islanders avec qui ils pourront former des couples. «Ils devront choisir leur partenaire avec soin et s’assurer de conquérir aussi le cœur des membres Prime, car ce sont eux, via l’appli Love Island dédiée, qui les conseilleront, influenceront et leur donneront la possibilité de continuer l’aventure».

L’émission a la particularité d’être tournée et d’évoluer en direct. Les épisodes sont diffusés tous les soirs du lundi au samedi (avec un épisode récapitulatif de la semaine le dimanche), ce qui permet aux membres Prime d’influer, en votant au moyen d’une application interactive, sur le cours de l’histoire annonce la plafetorme. Chaque semaine, le couple le moins populaire sera éliminé et le dernier en lice remportera 100.000 euros.