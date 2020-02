Patrick Dempsey, Ray Donovan, Chris Pratt... Les 3 infos TV

Patrick Dempsey («Grey's Anatomy») au casting d'une série politique, «Ray Donovan» annulée après 7 saisons, Chris Pratt dans un thriller conspirationniste... Les 3 infos TV à retenir.

L'ancien Docteur Mamour de «Grey's Anatomy», Patrick Dempsey a décroché le rôle principal d'une nouvelle série intitulée «Ways & Means» écrite par Ed Redlich («Unforgettable», «FBI portés disparus»). Dans ce drame politique que vient de commander la chaîne américaine CBS, l'acteur (qui sera par ailleurs aussi la star de la série «Devils» à voir en France sur OCS) interprétera un élu du Congrès qui, pris d'une soudaine crise de conscience, va s'allier avec une jeune membre du parti de l'opposition pour faire tomber le système politique qu'il a lui-même contribué à mettre en place.

La série «Ray Donovan», dont la saison 7 s’est achevée le 19 janvier dernier aux Etats-Unis, n’a pas été renouvelée par Showtime. «Après sept incroyables saisons, 'Ray Donovan' se termine», a déclaré la chaîne dans un communiqué. «Nous sommes fiers que la série se termine avec des audiences aussi fortes et d'une manière aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l'équipe d'hier comme d'aujourd'hui pour leur travail». Créée par Ann Biderman, «Ray Donovan» suivait le quotidien compliqué d’un spécialiste en règlement de litiges pour les familles aisées de Los Angeles. Elle a été nommée dix fois aux Emmy Awards.

Le réalisateur Antoine Fuqua («Training Day») a choisi Chris Pratt pour incarner le personnage principal de son adaptation en série du roman de Jack Carr qu'il prépare actuellement : «The Terminal List». L'acteur vu dans «Jurassic World», «Newport Beach», ou encore «Parks and Recreation», et qui officiera aussi en tant que producteur exécutif sur le thriller, y incarnera un soldat traumatisé par la mort de ses camarades survenue lors d'une embuscade. En enquêtant sur les circonstances de ce tragique événement, il va mettre au jour une conspiration.

