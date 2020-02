Astérix et Obélix : une référence au coronavirus retrouvée dans un album amuse les internautes

L'album d'Astérix et Obélix sorti en 2017 avait-il prédit l'épidémie meurtrière de Coronavirus qui s'est abattue sur la Chine ? Un compte Twitter parodique complotiste a soulevé la question avec humour dimanche dernier.

Sur l'image partagée par le compte, on peut voir un extrait de la bande dessinée «Astérix et la Transitalique», de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. Dans cet album contemporain, les deux fidèles Gaulois participent à une course de chars qui s'élance à travers l'Italie.

Parmi les concurrents, Astérix et Obélix donc mais aussi le redoutable «Coronavirus». Sur l'illustration partagée par le compte «Complots faciles», on peut voir le public scander «Coronavirus ! Coronavirus !» du nom du «champion aux MCDLXII victoires».

TIENS TIENS TIENS !!! J'ouvre l'album "Astérix et la Transitalique" sorti en 2017 et sur quoi je tombe ? COMME PAR HASARD !!! #Coronavirus pic.twitter.com/jmW3QPHEh1 — Complots Faciles (@ComplotsFaciles) February 2, 2020

Dans cet album, Astérix et Obélix devront se démener pendant la compétition, les sbires de César ayant été missionnés pour leur mettre des bâtons dans les roues.

La série animée «Les Simpsons» n'a donc plus le monopole de la prédiction catastrophe. Pour rappel, on attribue à la fiction de Matt Groening plusieurs intrigues prémonitoires dont celle de l'apparition d'une épidémie étrangement similaire au nouveau coronavirus, à la différence près qu'elle est issue du Japon et non pas de Chine. Une autre théorie davantage tirée par les cheveux voit aussi une prédiction de la mort de Kobe Bryant survenue brutalement le 26 janvier 2020 dans un passage du même épisode.