Kaamelott, le film : le Père Blaise et le chevalier de Rinel donnent rendez-vous aux fans lors du Paris Manga & Sci-fi Show

Leurs apparitions sont suffisamment rares pour ne pas sauter sur l'occasion de pouvoir les rencontrer dès qu'elle se présente. Jean-Robert Lombard, le stoïque Père Blaise, et Tony Saba, alias Hervé de Rinel, donnent rendez-vous aux fans à l'occasion de la 29eme édition du Paris Manga & Sci-Fi show, qui se tiendra à Paris les 7 et 8 mars prochain.

Il se pourrait donc bien que les véritables stars du rendez-vous de la Porte de Versailles (Paris XVe) ne soient pas à aller chercher du côté des guests stars de séries ou films américains, comme Tom Welling (Smallville,...), Kristin Kreuk (Blanche neige,...) ou encore Dan Fogler (Les animaux fantastiques,...), mais plutôt du côté du Royaume de Bretagne.

Si on se doute que Jean-Robert Lombard et Tony Saba, parmis les plus fidèles de la série grâce à leurs rôles récurrents (ils étaient déjà là pour le court-métrage Dies irae), auront bien été briefé avant leur venue par le grand manitou Alexandre Astier, spécialiste du contre-pied en matière d'annonces, il se peut qu'ils finissent par lâcher ça et là quelques détails ou informations sur le contenu du film Kaamelott : premier volet, sur l'ambiance sur le tournage, ou sur quelques détails déjà connus.

Car depuis la mise en ligne de la bande annonce, le 22 janvier dernier, sur le fil twitter du réalisateur, on sait que le père Blaise figurera bien au casting (quid de la présence de Tony Saba dans la peau du chevalier de la Table Ronde ?).

On l'aperçoit ainsi, au début du teaser, en compagnie du Roi Loth d'Orcanie (François Rollin) et du seigneur Dagonet ( Antoine de Caunes), vraisemblablement réunis par le renégat Lancelot. Se pose alors ( et ils seront nombreux, à la table des dédicaces, à le faire) la question de son retournement de veste ( on le sait très respectueux du pouvoir et de la légalité) et de son allégeance à celui qui veut mettre la main sur le château de Tintagel.

Pour rappel, le film, initialement prévu pour sortir en octobre prochain, sera bien sur les écrans dès le 29 juillet, et constituera bien le premier chapitre d'une suite des livres diffusés à la télévision.

Paris Manga & Sci-fi Show, 7 et 8 mars, Paris, Porte de Versailles (Paris XVe).