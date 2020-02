Amour fou, la science de la manipulation

La mini-série en trois épisodes «Amour fou» est un thriller haletant à découvrir sur Arte le 20 février à partir de 20h55.

L’histoire suit le couple formé par Romain et Rebecca. Installés dans une ville de province, ils partagent le même espoir d’avoir un enfant. Une situation stressante pour la jeune femme, et qui pourrait expliquer les violents cauchemars qu’elle fait.

Leur quotidien est troublé quand le frère de Romain, Mickaël, s’installe avec sa petite amie dans le bâtiment situé en face de chez eux. Un soir où ils sont invités à dîner chez eux, Romain et Rebecca apprennent la grossesse de la compagne de Mickaël. Une nouvelle accueillie froidement par le couple, d’autant plus quand il assiste à une violente dispute pendant le repas, ponctuée par une gifle infligée par le frère de Romain à sa petite amie. Un geste qui marque le début d’une série de drames qui vont bouleverser la vie de chacun des protagonistes. Et révéler l’existence d’une incroyable machination.

La mini-série «Amour fou» décline un scénario incroyablement bien ficelé tout au long de ses trois épisodes, où les révélations et les multiples rebondissements parviennent à tenir en haleine l’auditoire du début à la fin. Clothilde Hesme crève l’écran dans le rôle de cette femme médecin rongée par un désir de vengeance nourrit par un traumatisme d’enfance.

«J’ai aimé la complexité de ce personnage, et le fait que cette série, un thriller, laisse place à l’humour et à l’ambiguïté. Tout n’est pas dit dans Amour fou. Il existe une vraie tension, et en même temps, certaines questions demeurent ouvertes», explique la comédienne.

Elle partage l’affiche avec Jérémie Renier, très juste dans le rôle de son compagnon. Avec également Majda Abdelmalek et Finnegan Oldfield.