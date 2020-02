«Stranger Things» confirme le retour de Hopper dans le teaser de la saison 4

Netflix envoie une bonne dose d’amour aux fans de «Stranger Things» le jour de la Saint-Valentin en dévoilant un teaser de la saison 4 qui confirme la présence de Hopper dans la saison 4 à venir.

«Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage de Stranger Things 4 est officiellement en cours – et encore plus heureux d'annoncer le retour de Hopper ! Mais tout n’est pas rose pour notre ‘Américain’. Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains... mais pas seulement !

Pendant ce temps de l’autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n’épargnera personne », expliquent les frères Duffer dans un communiqué.

Ils en profitent également pour annoncer que cette saison 4 sera la plus effrayante de la saga, de quoi saliver en attendant de découvrir les nouvelles menaces que devront affronter Eleven et sa bande.

«La saison 4 s'annonce comme la plus colossale et la plus effrayante et nous sommes impatients que vous puissiez en voir plus. En attendant – priez pour l'Américain. Bons baisers de Russie», poursuivent-ils.

Ce sera peut-être passé inaperçu pour certains, mais le teaser confirme la présence du comédien Tom Wlaschiha au casting de cette saison 4 (voir à 00:27). Un visage (haha) bien connu des fans de «Game of Thrones» dans laquelle il incarnait Jaqen H’ghar, l’homme à la tête des Sans-Visages dans la ville de Braavos.