Eurovision 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le 65e concours Eurovision de la chanson aura lieu à Rotterdam aux Pays-Bas, du 12 au 16 mai 2020. L'événement sera diffusé sur France 2 à partir de 21h.

Ainsi, les deux demi-finales se tiendront les 12 et 14 mai, tandis que le grand show final se tiendra le samedi 16 mai.

Une quarantaine de pays participent cette année au concours de l'Eurovision. La liste complète des participants sera connue courant du mois de mars. Le premier pays à avoir dévoilé son candidat est la Belgique, le 1er octobre dernier, avec le groupe Hooverphonic.

La France a quant à elle dévoilé son candidat et son titre, dimanche 16 février. Elle est répresentée par Tom Leeb et le titre «The Best In Me». Les auteurs de la chanson sont un trio de Suédois : Thomas G: Son, Peter Boström et John Lundvik. Ces derniers avaient remporté l'Eurovision en 2012 avec le titre «Euphoria» pour Loreen.

Entièrement en anglais à l'origine, Tom Leeb a retravaillé les paroles avec le chanteur Amir, ex-candidat au concours, afin de réécrire des couplets en français.