Rose Byrne et Mark Wahlberg jouent les «Apprentis parents» sur Canal+Cinéma

Le lundi 24 février à 22h10, Canal+Cinéma propose de (re)voir «Apprentis parents» (2019), une comédie signée par le réalisateur de «Very Bad Dads» Sean Anders, avec Rose Byrne et Mark Wahlberg.

Rien ne les avait préparés à ce changement radical de vie très loin de tout ce qu’ils avaient pu imaginer… Pete et Ellie ont la quarantaine et pas d’enfant quand ils décident d’en adopter et se retrouvent du jour au lendemain parents d’une fratrie de trois bambins dont la mère junkie finit de purger une peine de prison : Lizzie, 15 ans, Juan, 9 ans et Lita, 5 ans.

Le réalisateur Sean Anders raconte s'être inspiré de son histoire personnelle pour écrire le scénario : «Se retrouver dans cette situation où vous accueillez des gens chez vous qui, tout d'un coup, deviennent vos enfants, sans que vous les connaissiez ou qu'ils vous connaissent, c'est déjà en soi une comédie de mœurs. Je me suis dit que ce serait génial si je pouvais faire une comédie sur cette thématique, sans que ce soit un drame tire-larmes que les gens craindraient d'aller voir. C'était possible de faire un film sous cet angle parce que ma propre expérience a été à la fois drôle, réconfortante et déchirante».

A partir du délicat sujet de l’adoption, il signe un feel good movie lequel, s’il s’accorde quelques moments tendres très émouvants, enchaîne à tambour battant les gags. Et on se délecte de voir Mark Wahlberg et Rose Byrne enchaîner les maladresses. Drôles et attendrissantes à la fois, les deux stars sont entourées d’une pléïade de seconds rôles. Parmi eux, l'humoriste Tig Notaro et Octavia Spencer (Oscar de meilleure actrice dans un second rôle dans «La forme de l’eau») interprètent des assistantes sociales aux méthodes diamétralement opposées.