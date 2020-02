«Veronica Mars» : la quatrième saison débarque le 25 février sur Warner TV

Douze ans après son annulation, et un film sorti en 2014, «Veronica Mars» était en 2019 de retour sur la plateforme Hulu pour une saison 4. Huit épisodes inédits que Warner TV va dévoiler en France à partir du 25 février à 20h55.

Un événement pour tous les geeks (et les fans appelés Marshmallows) qui avait fondu pour la pépite de teen drama - mélange savamment dosé de sérieux et d’humour dans une ambiance de film noir - porté par Kristen Bell.

L'actrice, notamment aperçue depuis dans «The Good Place», reprend son rôle, tout comme Enrico Colantoni, qui joue son père ou encore Jason Dohring alias Logan, son grand amour. Rob Thomas, créateur de la série est quant à lui toujours aux manettes.

Diffusée entre 2004 et 2007, la série «Veronica Mars» suivait une ado courageuse et malicieuse qui entre deux cours enquêtait avec son père, un ancien shérif reconverti en détective privé, au sein d’une petite ville fictive de Californie, Neptune. Dans le premier des nouveaux épisodes, Veronica, désormais adulte mais toujours aussi cynique, est appelée à enquêter sur des étudiants assassinés durant le Spring Break.

Le mystère va s’épaissir au fil des épisodes et tenir en haleine les spectateurs jusqu’au huitième et dernier avec un twist qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Resteront-ils sur leur faim ? Si suite il devait y avoir, la série abandonnerait toute facette soap pour prendre un tournant «100% détective» a récemment expliqué le créateur. Mais, pour l'heure, Veronica Mars est en retraite anticipée, et on ignore si elle reprendra un jour du service dans une cinquième saison.